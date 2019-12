Teufel und Krampusse toben durch Kastelruth

Furchterregende Gestalten verwandelten am Samstagabend Kastelruth in einen wahren Hexenkessel aus Lichteffekten, Feuerschein und schaurigen Gestalten. In der STOL-Bildergalerie sehen Sie die besten Schnappschüsse vom wilden Treiben.