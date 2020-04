„The Masked Singer“ geht schon im Herbst in eine neue Staffel

Die ProSieben-Show „The Masked Singer“ wird bereits im Herbst dieses Jahres mit einer dritten Staffel fortgesetzt. Das kündigte der Sender am Freitag an.Prosieben begründete die Entscheidung unter anderem mit den vom Coronavirus verursachten Einschränkungen in der noch laufenden 2. Staffel.„Eine große Liveshow ohne Publikum ist natürlich nicht das Gleiche. Wir konnten nur mit einem deutlich reduzierten Team arbeiten. Dienstleister haben Ausfälle“, erklärte ProSieben-Chef Daniel Rosemann.„Deshalb feiert ProSieben “The Masked Singer„ im Herbst noch einmal und zeigt dann die 3.Staffel – hoffentlich ohne große Einschränkungen.“In der Show singen Prominente in aufwendigen Kostümen um die Wette. Die 2. Staffel ist derzeit noch im Gange. In dieser Woche wurde Dieter Hallervorden als Chamäleon entlarvt. In der kommenden Woche findet am Dienstag 28. April das Finale statt.Wer die wenigsten Stimmen von den Zuschauern bekommt, fliegt raus – und wird demaskiert. Die Musik-Rateshow zählt zu den großen Quoten-Erfolgen. Die zweite Staffel endet am Dienstag. Wegen Corona-Fällen im Team hatte sie zeitweise pausiert.

dpa/stol