Mit dem Abend wollen die Veranstalter rund um die Steuerungsgruppe „Zeit schenken“ ein starkes Zeichen für Menschlichkeit, Gemeinschaft und gelebte Inklusion setzen. Beginn der Aufführung im Stadttheater Sterzing ist um 18 Uhr.<h3>\r\nEin Engel auf der Suche nach einem sterblichen Herzen<\/h3>Inhaltlich nimmt „Herzschlag“ das Publikum mit auf eine poetische Reise über das Menschsein: Im Mittelpunkt steht ein Engel, der sich danach sehnt, die himmlische Leichtigkeit hinter sich zu lassen, um die Fülle eines sterblichen Herzens zu erfahren. Vor einem kahlen Baum begegnet er Menschen, die ihn mit Liebe wieder zum Blühen bringen wollen.<BR \/><BR \/>Doch verlorene Herzen, ein streikender Trommler und kühle Distanz bringen die Gemeinschaft zunächst aus dem Takt. Gemeinsam entdecken die Figuren schließlich, dass Herzen aus Wolken, Holz, Stein oder Glas bestehen können – und dass selbst zerbrochene Herzen wieder geflickt werden können.<BR \/><BR \/>Nach und nach füllt sich der Baum mit Herzen voller Träume, Ängste und Geschichten, bis auch der Engel seinen Platz in der Gemeinschaft findet. So entsteht eine unzertrennliche Kette von Menschen, die einander tragen und spüren lassen, dass das Leben eine Sprache spricht, die man nicht hören, sondern nur fühlen kann.