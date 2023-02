Thomas Hochkofler: „Ich bin ein bisschen süchtig“

Im Laufe seiner Karriere schlüpfte Thomas Hochkofler in unzählige Rollen.

Das Duo Thomas Hochkofler und Lukas Lobis strapaziert seit Jahren die Südtiroler Lachmuskeln.

Ab 1. März steht Thomas Hochkofler wieder mit Karin Verdorfer gemeinsam auf der Kabarettbühne. - Foto: © Oskar Zingerle

Thomas Hochkofler: Mit einem Erfolg in diesem Ausmaß konnten wir nicht rechnen. Wir haben zwar gehofft, dass der Film gut ankommt und ihn zwischen 10.000 und 25.000 Menschen im Kino sehen würden. Das den Film auf unserer Tour und im Kino über 70.000 Leute gesehen haben, übertrifft alle unsere Erwartungen. Dazu kommen noch all jene, die „Joe der Film“ kürzlich bei der TV-Premiere gesehen haben. Diese können allerdings nicht erfasst werden, weshalb wir die genaue Zahl nicht kennen. Mein Mobiltelefon musste ich an dem Abend allerdings für einige Stunden ausschalten.Hochkofler: In Bozen hat sich das Interesse in Grenzen gehalten, dort hatten wir rund 1000 Zuschauer. In Rovereto und Trient kamen immerhin rund 4000 Menschen ins Kino. Für uns war das ein Austesten, wie sehr die Reichweite ausgedehnt werden könnte. Wir hatten aber überhaupt keine Erwartungen an dieses Experiment. Wir wollten einfach ein zusätzliches Angebot für die italienische Bevölkerungsgruppe schaffen.Hochkofler: Die Idee hatte ich schon sehr lange im Kopf: Überhaupt einen Film zu machen aber auch die Geschichte mit den Mafiosi und dem Koffer voller Geld. Diese Idee habe ich meinem Organisator Robert Ausserer erzählt und als der Lockdown kam, hat er gesagt: „Komm, jetzt schreiben wir diese Geschichte auf“. Über 4 Monate sind wir anschließend am Drehbuch gesessen und haben uns an Szenen und Dialogen ausprobiert. Als das Drehbuch feststand, wollten wir zunächst mit einer kleinen Produktion und mit geringem Budget loslegen. Dann haben wir vom Land einen kleinen Beitrag bekommen und Markus Frings als Produzenten und Lukas Lobis als meinen langjährigen Bühnenpartner an Bord geholt. Von da an ist das Projekt immer weitergewachsen. Starten wollten wir mit einer Crew von 8 Personen und einem Budget von 200.000 Euro – am Ende wurde es eine Technikcrew von 30 Leuten und 600.000 Euro. Bei den aufwendigsten Szenen waren über 100 Personen am Set. Spätestens als die Crew zum ersten Mal die Lkw mit dem Equipment für den Dreh beladen hat, habe ich kurz gedacht: „Verdammt, was habe ich hier nur angestellt.“ Aber da gab es dann kein Zurück mehr.Hochkofler: Mir haben viele Leute gesagt, dass es nie klappen wird, dieses Projekt umzusetzen. Ich bin natürlich sehr froh, dass es doch geklappt hat. Gleichzeitig bin ich mir auch bewusst, dass alles ganz anders hätte kommen können. Wir hatten großes Glück mit dem Wetter und konnten auch deshalb mit einem hohen Rhythmus arbeiten. Hätten sich die Dreharbeiten hingezogen, wären dadurch hohe Mehrkosten entstanden und womöglich wären wir noch heute in den roten Zahlen. Zum Glück kam es anders.Hochkofler: Ich bin ein sehr kritischer Mensch, deshalb sehe ich natürlich einzelne Dinge, bei denen ich mir denke, das hätten wir anders machen sollen. Zum Glück sind das aber nicht viele. Besonders für eine Szene hätte ich nochmal gerne einen zweiten Versuch.Hochkofler: Das behalte ich lieber für mich.Hochkofler: Ich denke der Film hat unter Beweis gestellt, wie viel Know-How und Professionalität in Sachen Film und Schauspiel in Südtirol steckt. Jeder, der bei dem Projekt dabei war, hat diesen Pioniergeist gespürt und sein Bestes gegeben. Anders wäre die Realisierung des Films auch gar nicht möglich gewesen: Wir hatten insgesamt nur 24 Drehtage. Normalerweise werden pro Tag etwa 1,5 Drehbuchseiten gedreht. Wir haben teilweise 5 bis 6 Seiten geschafft. In der Bevölkerung hört man manchmal den Vorwurf: „Da haben sie eine Menge Geld bekommen, damit sich ein Künstler seinen Traum verwirklichen kann.“ Tatsächlich haben wir für das Projekt nur wenig Geld von der öffentlichen Hand bekommen, sehr viel haben private Sponsoren beigetragen. Gleichzeitig unterschätzen viele Leute, die Wichtigkeit der Kultur als Wirtschaftsfaktor. Wenn so ein Film in Südtirol gedreht wird, profitieren auch Firmen, Selbstständige und die Gastronomie sehr stark davon. Eine Studie aus der Schweiz hat gezeigt, dass jeder Euro, der in die Kultur gesteckt wird, vierfach wieder zurückkommt. Bei uns wird leider häufig übersehen, dass professionelle Kulturarbeit genauso wirtschaftstreibend ist, wie jeder andere Sektor.Hochkofler: Bei uns ist das „Problem“, dass es einen sehr starken Amateurbereich gibt. Da fällt es schwer zu kommunizieren, dass es einen großen Unterschied zwischen jemandem gibt, der aus Leidenschaft bei der Heimatbühne dabei ist und jemanden der professionell auf der Bühne steht. Damit will ich die Leistung unserer Amateure keinesfalls schmälern: Sie bringen mit viel Einsatz tolle Stücke auf die Bühne, das muss aber anders bewertet und verstanden werden, wie die Arbeit eines Profis.Hochkofler: Ich habe schon das Gefühl, dass das so ist. Viele Menschen sind auf uns zu gekommen, die völlig erstaunt darüber waren, was wir geschafft haben. Eine gewisse Anerkennung ist auf jeden Fall da. Ob nun auch das große Umdenken kommt, weiß man leider nicht. Ich hoffe es zumindest, Zeit wäre es.Hochkofler: Ich habe zuvor bei einigen Kurzfilmen mitgespielt, auch mal eine Kleinstrolle in einem größeren deutschen Krimi. Ansonsten war ich nie beim Film, wahrscheinlich auch weil ich Castings einfach nicht ausstehen kann. Die Arbeit am Set unterscheidet sich meiner Ansicht nach nicht wesentlich von jener im Theater. Das lag auch daran, dass bei unserem Film die Schauspieler alle absolut „on Point“ waren. Jeder war in seiner Rolle und konnte seinen Text perfekt. Jeder hat die Dringlichkeit gespürt, dass wir schnell und effektiv arbeiten müssen, deshalb hat eigentlich alles wie am Schnürchen funktioniert.Hochkofler: Im Theater wird nach einer Pointe (hoffentlich) gelacht und man macht eine Pause. In Film kann man das natürlich nicht berücksichtigen. Ich bin anfangs davon ausgegangen, dass die Leute im Kino sitzen und schmunzeln werden. Dass sie dann laut loslachen würden wie in einem Kabarett, hätte ich nicht erwartet. Dass es letztlich so gekommen ist, war natürlich ein positives Erlebnis.Hochkofler: Ja, durchaus. Ich bin mehr „Motschuner Peppm“, „Alfredo“, „Joe“ oder „Hausmeister“, als mir oft selber lieb ist. Ich ertappe mich immer wieder in Situationen, wo diese Figuren durchscheinen. Oftmals bin ich sehr nahe am „Joe“ – tief im Herzen ein „Tscheggl“. Es gibt aber mittlerweile auch viele Leute in Südtirol, die meine Figuren zum Verwechseln ähnlich nachmachen können.Hochkofler: Irgendwo habe ich die Figuren mit all ihren Macken und Eigenheiten ins Herz geschlossen. Sie alle haben etwas Liebenswürdiges an sich und haben keine bösen Absichten. Deswegen mag ich eigentlich alle Figuren gern und es gibt keine, die ich fortgeben möchte. Es gibt natürlich einige, die ich lieber spiele und andere, die ich nicht so gerne spiele. Zum Beispiel spiele ich den „Motschuner Peppm“ nicht mehr so gerne, weil seine Sprechweise einfach sehr anstrengend für die Stimme ist. Der Mafioso „Alfredo“ hingegen macht mir schauspielerisch sehr großen Spaß.Hochkofler: Das geht eigentlich meist sehr schnell. Mein Umfeld behauptet allerdings häufig das Gegenteil. Für mich ist es wie eine Art Ein- und Ausschalten. Vor allem bei den Kabaretts muss ich mich ja in eine Pointenschleuder verwandeln, was eigentlich nicht meinem Wesen entspricht. Ich bin zwar ein geselliger Mensch, muss aber überhaupt nicht ständig im Mittelpunkt stehen. Das glaubt mir nie jemand.Hochkofler: Die Menschen denken oft, dass ich wie der „Joe von Afing“ bin und so funktioniere wie er. Dann erwarten sie sich einen Kracher nach dem anderen. Diese Leute werden natürlich enttäuscht, weil ich privat so wie die meisten anderen auch „ganz normal“ bin. In lustiger Gesellschaft bin ich natürlich auch lustig, aber ich ziele keinesfalls darauf ab, immer den besten Spruch parat zu haben.Hochkofler: Ja, das kann in der Tat manchmal anstrengend werden. Für mich ist Comedy Fluch und Segen zugleich. Mir ist klar, dass es für mich als Schauspieler ein Spiel mit dem Feuer ist, wenn ich so viele comedylastige Sachen mache und deshalb häufig nur noch in diesen komischen Rollen wahrgenommen werde. Damit muss ich leben.Hochkofler: Ich erzähle gerne Geschichten. Die Fähigkeit Menschen – mit was auch immer – zu unterhalten, sehe ich als Gabe, die ich nicht einfach verstauben lassen möchte. Wenn man einen super Abend hatte, bei dem das Publikum voll mitgegangen ist und sich gut unterhalten hat, dann hat das durchaus auch Suchtpotenzial. Wahrscheinlich bin ich auch ein bisschen süchtig.Hochkofler: Mit den Ideen ist es so eine Sache: Die kommen nicht auf Bestellung. Allein die Tatsache, dass ich mich an den Computer setze und etwas schreibe, bedeutet noch lange nicht, dass dabei etwas Anständiges herauskommt. Ich muss mir zunächst einmal die Herausforderung stellen, dass ich mir etwas ausdenken will, dann wandle ich schwanger mit diesem Gedanken lange Zeit umher und kann gar nicht mehr, nicht daran denken. Irgendwann kommt dann eine kleine Idee, die ständig weiter ausgebaut wird, bis sie funktionieren kann. So wächst es zuerst im Kopf, bis ich es rudimentär niederschreibe. Dann geht es an die Feinarbeit.Hochkofler: Dafür muss uns etwas Gutes einfallen. Eine Fortsetzung zu drehen, nur, weil der erste Teil ein Erfolg war, ist für mich persönlich kein Grund. Wenn also eine gute Idee kommt, werden wir einen 2. Teil machen, wenn nicht, dann eben nicht.Hochkofler: Ab 1. März startet die 2. Tournee des Kabaretts „Ninderscht isch nicht“. Dabei handelt es sich um eine Paartherapie auf der Bühne, die ich gemeinsam mit Karin Verdorfer spiele. Wir machen an 14 Stationen in ganz Südtirol Halt. Einige davon sind schon ausverkauft, wer das Stück sehen möchte, sollte sich also schnell seine Tickets sichern.