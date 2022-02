Thomas Hochkofler: „Ich führe ein sehr aufregendes Leben“

Schon früh hat Thomas Hochkofler die Liebe zur Schauspielerei entdeckt. Seit 1989 steht er regelmäßig auf den wichtigsten Bühnen des Landes. Auch in Innsbruck, Salzburg, Wien, München, Mailand oder Bern hat sich der Kabarettist am Theater engagiert. Für STOL stand er für mehrere Comedy-Serien wie „Ban Luis“ oder „ Die Wöchenschau “ vor der Kamera und hat damit Kultfiguren wie den „Joe von Afing“ geschaffen.Schokolade und Wein.Dazu fällt mir nichts ein.Steuern ;)Ein Reise nach Neuseeland und AustralienIch bin eigentlich recht pünktlich und mag es auch nicht, warten zu müssen.Klavierspielen. Ich, mit Zigarette am Klavier...Beim letzten Eberhofer-Krimi.Mit Respektlosigkeit und Ungerechtigkeit.Lei gonz die Tummen moanen, dass sie gscheid sein.Als ich den Karottenbrei eigenständig löffeln konnte.Als man mir den Karottenbrei löffeln musste.Roger Federer.Ich würde den Menschen die Gier nehmen.Ich führe generell ein sehr aufregendes Leben.Gesund bleiben. Den Rest kann man erben, stehlen oder kaufen.Die Geburt meines Sohnes.Ich vergesse so schon viel. Das reicht.Bei sämtlichen Prüfungen.Bei der Rede Silvius Magnagos auf Schloss Sigmundskron 1957.

