Thomas Mathà: Briefmarkensammler und Postgeschichtler

Beruflich wälzt Thomas Mathà Gerichtsakten. Aber auch in seiner knapp bemessenen Freizeit stöbert er am liebsten in Schriftstücken. Der Staatsrat ist passionierter Briefmarkensammler und Postgeschichtler.Und ein Meister dieses Faches: Der 50-Jährige ist nicht nur einer der bekanntesten Philatelisten Südtirols, sondern auch Präsident der „Association Internationale des Experts en Philatelie“ (AIEP). Daneben kann er sich aber auch noch für Theater, Konzerte oder Reisen begeistern. Mehr über Thomas Mathà erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“.Außerdem finden Sie dort Südtirols größtes Fernsehprogramm mit zahlreichen Streamingtipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa geht es um das erste Fest zu Ehren des Apfels, das in Bozen vom 27. bis 30. Oktober gefeiert wird.Gäste im „Magazin“ sind der Fingerstyle-Gitarrist Marc Perin (In Frage gestellt), Dietmar Pfeifer, der Geschäftsführer des FC Südtirol (Sonntagsfrühstück), die unverwüstlichen Red Hot Chili Peppers (Musik), Schlagersängerin Nicole (Schneidig & Schnulzig) und die Etschtaler Band Lost Obsession (Backstage). Hanspaul Menara lädt zu einer Wanderung von Truden zur Cisloner Alm ein und Helmut Bachmann stellt Selbstgemachtes von Annalena Ganner vor.„Star der Woche“ ist schließlich US-Schauspielerin Leslie Malton, die am Sonntag, 16. Oktober und Montag, 17. Oktober, im TV-Drama „Süßer Rausch“ zu sehen ist (ZDF, um 20.15 Uhr).