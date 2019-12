Thomas Ohrner: Weihnachten bleibt Fernseher aus

„Da sind wir eigentlich nicht so vor der Mattscheibe, sondern genießen die Zeit, die uns zur Verfügung steht“, sagte der 54-Jährige, der heute Programmchef und Morgenmoderator bei Klassik Radio ist, der Deutschen Presse-Agentur.





Er und seine Familie genießen es demnach, mal ein bisschen frei zu haben und füreinander da zu sein, „weil dann sowieso im neuen Jahr wieder der Stress losgeht“.Bei ihm bleibe die Kiste eigentlich meistens aus, weil er immer relativ zeitig ins Bett gehe. „Durch meinen Job hier bei Klassik Radio am Morgen. Also wenn die attraktive klassische Fernsehzeit beginnt, da bin ich schon im Bett.“Genau 4 Jahrzehnte ist der Start der ersten ZDF-Weihnachtsserie am ersten Feiertag her. Als Thomas Ohrner vor 40 Jahren zu „Timm Thaler“ – Held der ersten Weihnachtsserie im ZDF-Programm – wurde, war er erst 14.„Timm Thaler“ war der Auftakt zum Format der legendären ZDF-Weihnachtsserie, die es bis 1995 gab. Weihnachtsserien hießen unter anderem „Madita“, „Silas“, „Nesthäkchen“ und „Patrik Pacard“.

dpa