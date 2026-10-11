<b>Von Petra Schwienbacher<\/b><BR \/><BR \/>Man sollte seine Katze von klein auf daran gewöhnen, dass Pfoten, Ohren und Maul vorsichtig berührt werden. Das kann Untersuchungen beim Tierarzt erleichtern. Aber auch erwachsene Katzen können das mit Geduld noch lernen. Wichtig ist außerdem, selbst Ruhe zu bewahren und den Transport zum Tierarzt gut vorzubereiten.<h3>\r\nDie Box<\/h3>Es gibt viele verschiedene Katzenboxen wie stabile Kunststoffboxen, geflochtene Körbe oder weiche Tragetaschen. Beim Kauf sollte man vor allem Wert auf Sicherheit legen, daher eignet sich am besten die klassische Hartschalen-Box. Sie sollte stabil gebaut und gut belüftet sein. Ideal sind Modelle, die sich nicht nur von vorne, sondern auch von oben öffnen lassen. Ein abnehmbarer Deckel kann dem Tierarzt die Untersuchung der Katze erleichtern.<BR \/><BR \/>Die Box sollte nicht zu groß und nicht zu klein sein. Kann sich die Katze in der Box drehen und auch darin sitzen oder liegen, ist sie ideal. <h3>\r\nGeduldig gewöhnen<\/h3>Damit die Box nicht von Anfang an negativ verknüpft wird, sollte sie nicht nur zum Einsatz kommen, wenn die Katze zum Tierarzt muss, sondern Teil des Mobiliars sein. Das heißt, die Box steht offen im Wohnzimmer oder wo auch immer die Katze ihren Kratzbaum bzw. ihre Schlafmöglichkeiten hat, und steht der Katze frei zur Verfügung. Sie kann als Rückzugsort dienen. <BR \/><BR \/>Anfangs kann man die Box noch offen bzw. ohne Deckel stehen lassen. Zudem kann man Bälle oder Spielangeln hineinlegen und die Katze damit hineinlocken. Wenn sie sich der Box nähert oder sogar erste Schritte hineinmacht, darf man sie mit einem Leckerli belohnen. <BR \/><BR \/>Sobald sie freiwillig hineingeht und sich auch darin aufhält, kann man die Tür für kurze Zeit schließen. Bleibt sie auch dann noch ruhig, kann man sie kurz durch den Raum tragen und die Zeit langsam ausweiten. Zwischen den Übungen sollte die Katze die Box immer wieder freiwillig verlassen können. Wenn sie unruhig wird oder sogar Angst zeigt, geht man einen Schritt zurück.<BR \/><BR \/>Im nächsten Schritt kann man sie mit kurzen Autofahrten an die Geräusche gewöhnen. Anfangs kann es dabei helfen, die Box mit einem leichten Tuch abzudecken. Die Belüftungsschlitze müssen dabei frei sein. Die vertraute Decke sollte in der Box bleiben. <h3>\r\nDer Transport<\/h3>Die Box verstaut man am besten vor den Rücksitzen im Fußraum, alternativ auf den Sitzen (mit Sicherheitsgurt) oder gut befestigt im Kofferraum. Hierbei ist darauf zu achten, welche Variante für das jeweilige Automodell ideal ist. Die Box darf beim Fahren auf keinen Fall rutschen!<BR \/><BR \/>Wer mehrere Katzen hält, muss sie jeweils in einer eigenen Box transportieren. Für ängstliche Katzen oder Tiere, die nicht gerne Auto fahren, kann man beruhigende Pheromon-Sprays (circa eine halbe Stunde vor der Fahrt) auf die Decke oder in die leere Box sprühen. Auch hier kann ein leichtes Tuch helfen, Reize von außen zu minimieren. <BR \/><BR \/>Wichtig: Wenn es nicht möglich war, die Katze vor dem Transportieren an die Box zu gewöhnen, kann man die Box anschließend gut reinigen und durchlüften, um Gerüche zu beseitigen. So vermeidet man, dass die Box von Anfang an negativ verknüpft ist. Und erst dann beginnt man mit der Gewöhnung in kleinen Schritten.