Tierische Portraits: 8.280 Euro für Kinder aus Burkina Faso

Unter dem Motto „tierische Portraits“ konnte man einen Strauß, ein Lama, ein Eichhörnchen und viele weitere Tierportraits bewundern und erstehen.





Der gesamte Erlös von 8.280 Euro wird für den Bau einer Oberschule in Kassou gespendet, einem Dorf in Burkina Faso, dem ärmsten Land Afrikas.Der Sanitätsbetrieb schließt sich den Dankesworten von Giorgio Panizza an, der sich herzlich bei all jenen bedankt, die zur Verwirklichung dieses Projekts beigetragen haben.

stol