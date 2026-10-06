<b>Von Petra Schwienbacher<\/b><BR \/><BR \/>In der heutigen Zeit, in der Massentierhaltung, Tierversuche, schlechte Haltungsbedingungen oder Qualzuchten Schlagzeilen machen, soll der Tag auf das Leid und die Rechte von Haus-, Nutz- und Wildtieren hinweisen. Der Welttierschutztag fand bereits 1925 zum ersten Mal statt – damals im März, seit 1929 im Oktober. Eingeführt wurde er vom deutschen Schriftsteller und Tierschützer Heinrich Zimmermann.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig ist der 4. Oktober der Gedenktag des heiligen Franz von Assisi. Er war für seine besondere Verbundenheit mit Tieren und der Natur bekannt und gilt heute als Schutzpatron der Tiere und der Natur. <BR \/><BR \/>Aber was kann man nun als Einzelperson tun, um Tieren zu helfen und sie zu schützen? <h3>\r\nArtgerechte Tierhaltung<\/h3>Wer selbst Tiere hält, muss sich mit den Bedürfnissen der jeweiligen Tierart auseinandersetzen und sie entsprechend halten. Dies ist im geltenden Tierschutzgesetz des Landes verankert. <BR \/><BR \/>Wer eine Tierschutzwidrigkeit oder Tierquälerei beobachtet, sollte dies melden. Das geht direkt bei den Behörden oder über Tierschutzvereine wie den Südtiroler Tierfreundeverein. Hinweise kann man anonym über ein Formular auf ihrer Website übermitteln. <h3>\r\nKosmetik ohne Tierversuche<\/h3>Bereits ein Einkauf kann den Unterschied machen. Heutzutage gibt es viele Firmen und Hersteller, die bewusst auf Tierversuche verzichten. Daher kann man bei Kosmetik, Reinigungsartikeln oder Pflegeprodukten auf das Leaping-Bunny-Siegel oder die „Veganblume“ achten. Vegan und tierversuchsfrei bedeutet dabei jedoch nicht dasselbe. Vegan bezieht sich auf tierische Bestandteile, tierversuchsfrei auf die Entwicklung und Prüfung der jeweiligen Produkte.<h3>\r\nBeim Einkauf aufs Tierwohl achten<\/h3>Wer Fleisch oder andere tierische Lebensmittel kauft, sollte sich über deren Herkunft und die Haltungsbedingungen informieren. Wer die Möglichkeit hat, direkt beim Bauern einzukaufen, kann sich über seine Arbeitsweise informieren. Der Aignerhof im Passeiertal beispielsweise setzt auf muttergebundene Kälberaufzucht – das heißt, dass die Kälber bei ihrer Mutter bleiben dürfen. Ansonsten kann man auf das Bio-Siegel achten. <BR \/><BR \/>Biologische Betriebe müssen strengere Tierwohlvorgaben einhalten, etwa mehr Platz, je nach Tierart Zugang zum Freien und biologisches Futter. Pflanzliche Alternativen sind Fleisch, Milch und Eiern aus Massentierhaltung vorzuziehen! Besser, man konsumiert weniger tierische Lebensmittel, dafür aber aus guter Haltung. <BR \/><BR \/>Bei Eiern erkennt man die Haltungsform übrigens an der ersten Zahl des Codes auf dem Ei: 0 steht für Biohaltung, 1 für Freilandhaltung, 2 für Bodenhaltung und 3 für Käfighaltung. Es muss nicht erwähnt werden, dass man aus Tierschutzsicht auf Eier mit 2 und 3 verzichten sollte.<BR \/><BR \/>Bei der Kleidung sollte man auf Echtfell (beispielsweise an Kapuzen) und Leder verzichten oder auf anerkannte Gütesiegel für tierfreundlichere Kleidung achten. Die Veganblume kennzeichnet Produkte ohne tierische Bestandteile. Für möglichst fair und umweltverträglich hergestelltes Leder kann man auf das Siegel IVN Naturleder achten. Dieses stellt besonders strenge Anforderungen an die Verarbeitung des Leders, garantiert jedoch keine umfassend tiergerechte Haltung. Das RDS-Siegel für Daunen verbietet unter anderem Lebendrupf und Zwangsfütterung. Das RWS-Siegel kontrolliert Tierwohl und Rückverfolgbarkeit bei Wolle.<h3>\r\nSelbst aktiv werden<\/h3>Tierheime suchen immer wieder helfende Hände. Man kann beispielsweise mit Hunden Gassi gehen oder eine Patenschaft übernehmen. Geldspenden, Sachspenden und Futterspenden sind ebenfalls meistens gerne gesehen. Am besten vorher absprechen, was tatsächlich benötigt wird! Auch die Tierschutzorganisationen in Südtirol sind auf Spenden angewiesen. <h3>\r\nUnterwegs<\/h3>Wer verreist, sollte Touristenattraktionen mit Tieren vermeiden, wie Elefantenreiten, Delfinshows, Zirkusse mit Wildtieren, Fotos mit Wildtieren und Kutschfahrten bei Hitze oder bei schlechtem Allgemeinzustand der Tiere. Als Alternative eignet sich der Besuch seriöser Auffangstationen, die keinen direkten Tierkontakt oder Fotos anbieten.