Tigermücken trotz Trockenheit: Diese Gebiete sind betroffen

Kein Wasser, keine Mücken!“

Amtsdirektorin des Biologischen Labors, Alberta Stenico. - Foto: © DLife

Die Tigermücke ist vor allem zwischen Brixen und Salurn und zwischen Meran und Bozen flächendeckend vorzufinden. - Foto: © Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Was sind Tigermücken? ■ Laut Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz ist die Tigermücke eine aggressive Stechmücke, die ursprünglich aus Südostasien kommt. In den vergangenen Jahrzehnten hat sie sich in Italien, in Europa und auf anderen Kontinenten erfolgreich ausgebreitet. Sie kann Viren übertragen und dadurch zu einem Problem für die öffentliche Gesundheit werden. Vor allem tropische Infektionskrankheiten wie Dengue-, Chikungunya-, West-Nil- und Zika-Fieber werden von der Tigermücke übertragen. Meist handelt es sich um importierte Erkrankungen (nach Rückkehr von einer Tropenreise), es wurden jedoch bereits einzelne autochthone Fälle (Erkrankungen ohne vorangegangene Fernreise) registriert.

Tigermücken legen sehr resistente Eier.

Alberta Stenico: Es ist leider nicht so. Mücken brauchen nur sehr wenig Wasser, um sich zu vermehren. Vor allem in den Städten und besiedelten Gebieten gibt es überall kleine Wasseransammlungen, wie Wasser in Gießkannen oder Untertöpfen, wo sich Mücken vermehren können.Stenico: Wie jedes Jahr steigt die Zahl der Tigermücken in Südtirol zu dieser Jahreszeit. Ich kann aber zurzeit nicht sagen, dass wir erhöhte Werte aufgrund der Hitze haben.Stenico: Die Tigermücke ist vor allem zwischen Brixen und Salurn und zwischen Meran und Bozen flächendeckend verbreitet. Zurzeit ist die Tigermücke in höheren Langen, sprich über 600 Meter, nicht anzutreffen.Stenico: Man kann es nicht ausschließen, es dauert aber länger, bis sich Tigermücken in einem bestimmten Gebiet ansiedeln. Wenn auch einige Mücken höhere Lagen erreichen, dauert es, bis sie sich fortpflanzen.Stenico: Bis 2019 hat es einen Anstieg der Zahl der Tigermücken in Südtirol gegeben. Jetzt bleibt abzuwarten, wie sich die Situation im Spätsommer und im Herbst entwickelt.Stenico: Das kommt darauf an, wie warm der Herbst wird. Wenn es warm bleibt, kann man ihnen bis Anfang November begegnen. Ihre besonders resistenten Eier überleben aber den ganzen Winter, wenn es nicht besonders kalt wird, sprich unter minus 10 Grad . Das gibt es leider kaum mehr in Südtirol und die Tigermücke kann so überwintern. Wir werden sie deswegen nicht mehr los.