Timbreroots: Keine weitere Südtiroler Folkband

Die Timbreroots gibt es seit dem Sommer 2019. Gegründet wurde die Band in Kurtatsch von Benedikt Sanoll (Leadstimme, Gitarre) gemeinsam mit seinem Bruder Philipp Sanoll (Marimba/Drum- set, Tenor), seinem „Kumpel seit ewig“ Thomas Vicenzi (E-Bass, tiefer Bariton) und seinen Studienkollegen Sebastian Willeit (Banjo/E-Gitarre, Tenor) sowie Simon Oberrauch (Piano/Keyboard, hoher Bariton). Der Bandname setzt sich zusammen aus den Wörtern Timbre, also Klangfarbe, und Roots, englisch für Wurzeln: „Unser Sound soll die Besonderheiten und musikalischen Vorlieben der einzelnen Bandmitglieder umschließen. Jeder soll sich darin wiederfinden und damit wohlfühlen können“, sagen sie gegenüber „Backstage“.Daher greift es nicht weit wenug, wenn man sie als eine weitere Folkband „Made in Südtirol“ bezeichnet. „Unsere Einflüsse sind dementsprechend vielfältig. Hauptsächlich sind es Elemente aus der Indie-, Pop- und Rock-Musik, aber auch Klassik- oder Jazzelemente sind hörbar.“ Charakteristisch für die Band sind die vielstimmigen Gesangspassagen und die Koexistenz von ganz unterschiedlichen Instrumenten – von traditionell bis modern, von Marimba bis Synthesizer. Alles hat seinen Platz und ergibt bei den Timbreroots in seiner Gesamtheit musikalisch einen Sinn.Den Song „Let’s Give Them A Chance“ schrieb Sänger Benedikt Sanoll bereits im Jahr 2017. „Damals war die Flüchtlingskrise das dominierende Thema, durch die Entwicklungen in Afghanistan rückte es kürzlich wieder in die Öffentlichkeit. Die Botschaft des Songs, dass jede und jeder eine Chance verdient hat, kann aber auf jegliche Form der Ausgrenzung übertragen werden“, erzählen sie. „Let’s Give Them A Chance“ solle dazu anregen, über Diskriminierung im Allgemeinen nachzudenken.„Musik ist ein riesengroßes Sprachrohr, das wir nutzen möchten. Und nicht nur das: Dadurch, dass wir uns in einer sehr privilegierten Situation befinden und das tun können, was wir lieben, ist es uns ein großes Anliegen, in Zukunft gezielt auch bei Benefizkonzerten aufzutreten, um so Initiativen zu unterstützen, die darauf abzielen, Ungleichheiten und Armut in der Gesellschaft zu verringern.“

