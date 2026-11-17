Freuen Sie sich auf eine Sammlung abwechslungsreicher Rezepte: von Klassikern bis hin zu neuen, raffinierten Kreationen, die garantiert für Begeisterung sorgen. Ob zum Selbernaschen, liebevollen Verschenken oder für die Kaffeerunde mit Familie und Freunden – im neuen Backbuch findet jeder das Rezept für seinen ganz persönlichen Lieblingskeks.<BR \/><BR \/>Schritt für Schritt erklärt und mit viel Liebe zusammengestellt, bietet das Buch jede Menge Inspirationen, praktische Tipps und wertvolle Ideen rund ums Keksebacken. Es macht Lust, Neues auszuprobieren, Lieblingsrezepte zu entdecken und die Adventszeit mit allen Sinnen zu genieße.<BR \/><BR \/>Das neue Buch ist zweifelsohne auch ein goldrichtiges Geschenk für alle, die Weihnachten lieben, gerne backen oder einfach nur leidenschaftlich naschen. <BR \/><BR \/>„Südtiroler Lieblingskekse“ – ein kleines Stück Weihnachtsglück zum Aufschlagen und Nachbacken. Das neue Buch ist im Athesia-Tappeiner-Verlag erschienen, umfasst fast 100 reich bebilderte Seiten und ist im Buchhandel für 16,90 Euro erhältlich. Es wird am 28. November ab 10.30 Uhr in der Meraner Mühle in Lana sowie am 12. Dezember ab 10 Uhr im OBI in Sinich vorgestellt.