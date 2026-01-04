Obwohl P. Alois Hillebrand seit Jahrzehnten nicht mehr in seiner Heimatpfarrei lebt, kommt er regelmäßig nach Tisens – vor allem bei Beerdigungen. Sein geistlicher Beistand sei von unschätzbarem Wert, sagte Bürgermeister Holzner bei der Feierstunde. <BR \/><BR \/>Und Dr. Alfred Psaier habe als Basismediziner mehr als nur seine berufliche Pflicht getan. „Für viele war er nicht nur Arzt, sondern Vertrauensperson, Begleiter und Halt in Momenten größter Verletzlichkeit“, betonte Christoph Holzner.<BR \/><BR \/>Weiters nahmen zahlreiche Persönlichkeiten die Ehrennadel oder die Ehrenurkunde entgegen. Übrigens: Tisens geht mit Ehrungen sehr sparsam um, denn der letzte Ehrenbürger ist 1998 verstorben. Und seit 1900 gab es vor Hillebrand und Psaier nur drei Ehrenbürger: Erzpfarrer Nikodemus Rabensteiner, Arzt Dr. Heiner Steck und Altdekan Johann Kerschbaumer.