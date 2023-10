Tisner Pfarrer sucht Nähmaschinen für Msindo

Die Räumlichkeiten für diese Schule werden derzeit errichtet. Um sie dann auch ausstatten zu können, sucht der Tisner Pfarrer in Zusammenarbeit mit dem rührigen Lananer Elisabethverein funktionstüchtige Nähmaschinen, die kostenlos bereitgestellt werden können.Die Nähmaschinen können im Kleiderstübchen an der Andreas-Hofer-Straße 24 in Lana abgegeben werden – und zwar immer dienstags von 15 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 11 Uhr.