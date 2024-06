Tochter von Brad Pitt will seinen Nachnamen nicht mehr tragen

An ihrem 18. Geburtstag Ende Mai reichte Shiloh Jolie-Pitt demnach ein Gesuch bei einem Gericht in Los Angeles ein, um den Nachnamen „Pitt“ aus ihrem Namen zu entfernen.Der neue Name des drittältesten der 6 Kinder des ehemaligen Hollywood-Paares soll laut der Zeitung „Los Angeles Times“ „Shiloh Nouvel Jolie“ lauten.Auch das Magazin „People“ berichtete unter Berufung auf entsprechende Dokumente und Familienkreise. Shiloh wurde am 27. Mai 2006 in Namibia geboren und ist die älteste der 3 leiblichen Kinder von Jolie und Pitt.