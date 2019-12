Tochter von Kylie Jenner bekommt erste Immobilie zu Weihnachten

Die Tochter von Kylie Jenner, die fast 2-jährige Stormi, wurde mit einem 2-stöckigen Miniaturhaus im Garten überrascht – inklusive Spielecke, Schminktisch und Balkon.





Kris Jenner surprises granddaughter Stormi with a playhouse for Christmas. 🎄 pic.twitter.com/1ySADg3hsE — Pop Crave (@PopCrave) December 24, 2019

„Das macht mich so glücklich“, sagte Großmutter Kris Jenner bei einem Rundgang durch die Immobilie, wie auf einem am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Video zu sehen ist. Ihre Tochter Kylie habe als Kind ein ähnliches Häuschen bekommen.Im Internet reagierten die Nutzer teils mit bissigen Kommentaren auf das Geschenk. „Das Spielhaus von Stormi ist größer als die meisten Appartments“, hieß es von mehreren Usern. Oder: „Ich bewerbe mich gerade als Stormis Mitbewohnerin“.Kylie Jenner (22) ist die jüngste der berühmten Schwestern des Promiclans und nach Angaben des Wirtschaftsmagazins „Forbes“ die bislang jüngste Selfmade-Milliardärin. Ihr Geld machte sie vor allem mit ihrer 2015 gegründeten Kosmetiklinie. Stormi ist ihr gemeinsames Kind mit Rapper Travis Scott, von dem sich Jenner in diesem Jahr getrennt hat.

dpa