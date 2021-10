Herbstzeit ist in Südtirol Törggelezeit: Wenn die Trauben geerntet und die Kastanien gesammelt sind, wird seit Jahrhunderten in den Stuben und Kellern gefeiert. Waren es früher Erntehelfer und Nachbarn, genießen nun Einheimische und Gäste gleichermaßen die Produkte der Ernte, allen voran Wein und Kastanien.Mit der Initiative „Törggelen am Ursprung“ will der Südtiroler Bauernbund wieder zurück zu den Ursprüngen dieser Südtiroler Tradition und sie authentisch erlebbar machen – auf 18 Buschenschankbetrieben, die alle Qualitätskriterien der Marke „Roter Hahn“ erfüllen.„Der Wein wird selbst eingekellert und ein guter Teil der angebotenen Produkte stammt direkt vom eigenen Hof und den Feldern. Auf den Teller kommen nur typische bäuerliche Törggele-Gerichte“, erklärt Hans J. Kienzl, der Leiter der Abteilung Marketing im Südtiroler Bauernbund. Ebenfalls etwas Besonderes beim „Törggelen am Ursprung“: Alle 18 Buschenschänke liegen am Eisacktaler Keschtnweg oder in den klassischen Weinbaugebieten – eben dort, wo Trauben und Kastanien wachsen. „Und getörggelt wird erst ab Oktober, sobald die Kastanien reif sind.“Offiziell eingeläutet wird die Törggelezeit in den 18 „Törggelen am Ursprung“-Buschenschankbetrieben am Samstag, 2. Oktober ab 19 Uhr. „Die Besucher können verschiedene hofeigene Produkte, wie Schnäpse, Marmeladen, selbstgebackenes Brot und Sirup-Spezialitäten verkosten und den Hof besichtigen. Zudem bietet jeder Buschenschank eine besondere Aktion an, bei der die Gastgeber allerlei Geschichten über Haus und Hof erzählen“, erklärt Hannes Knollseisen von der Abteilung Marketing im SBB. Als besonderer Höhepunkt werden das traditionelle „Keschtnfeuer“ entzündet und darauf die ersten Kastanien der Saison gebraten. Dazu wird der traditionelle süße Most, der „Sußer“, oder ein Glas Wein gereicht.Folgende 18 Buschenschankbetriebe der Marke „Roter Hahn“ nehmen an der Initiative „Törggelen am Ursprung“ teil, die auch in der Broschüre „Bäuerlicher Feinschmecker“ angeführt sind:Griesserhof in Vahrn: WeinverkostungHubenbauer in Vahrn: BrauereiführungGummererhof in Brixen: HofführungVillscheiderhof in Brixen: KellerbesichtigungGostnerhof in Barbian: gemeinsames BrotbackenWinklerhof in Villanders: HofführungOberpartegger in Villanders: Führung durch den Speck- und WeinkellerPschnickerhof in Villanders: SchnapsverkostungEbnerhof in Atzwang: WeinverkostungFronthof in Völs/Aicha: Besichtigung des Speckkellers und HofführungRielingerhof in Ritten/Siffian: Weinbergführung mit WeinverkostungEbnicherhof am Ritten/Oberbozen: Führung durch Hof und KastanienhainPlanitzer in Montan: HofführungLuggin-Steffelehof in Kaltern: Sußer-Verkostung (Traubenmost) und SchnapsführungOberlegar in Terlan: Führung durch den KastanienhainNalserbacherkeller in Nals: ImkereiführungRauthof in Meran: Sußer-Verkostung (Traubenmost)Schnalshuberhof in Algund: Hofführung

