Toni Fiung: „Ich würde sehr gerne gut Orgel spielen können“

Der Theologe und Familienseelsorger Toni Fiung stammt aus der Gemeinde Mareo/Enneberg und war bis 2019 diözesaner Familienseelsorger. Vorher war er Jugend- und Männerseelsorger und von 2000 bis Ende August 2021 21 Jahre lang geistlicher Assistent des Katholischen Familienverbandes. In diesen und weiteren Funktionen hat er viele Familien und Paare in Südtirol unterstützt, sie auf ihrem Weg begleitet und ihnen dabei als Seelsorger, Paar- und Familienberater Hilfe angeboten. Er hat zahlreiche Publikationen zu verschiedenen Partnerschafts- und Familienthemen verfasst. Fiung ist Träger des Verdienstkreuzes des Landes Tirol.

