Der enorme Digitalisierungsschub hat im IT-Bereich für Aufschwung gesorgt, und es gibt wesentlich mehr Jobs als Bewerber. Nach wie vor gibt es viel zu wenig Pflegekräfte, zu wenig Bauhandwerker oder Arbeitskräfte in Hotellerie und Gastronomie.