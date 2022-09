Top-Musik aus Südtirol: „Backstage“ wird 10

Die Initiative „Backstage“ ist 2013 gestartet, um Südtiroler Musikern eine möglichst breite Plattform zu bieten. Es geht um neue Songs und Alben sowie natürlich die Sänger, Bands und Produzenten, die dahinterstehen.Zum Auftakt der Jubiläumsstaffel begrüßen wir bei „Backstage“ 2 Altbekannte: Christian Frank und Samuel Aniello alias Chris Frank und Sam-D. Ihr erstes Ausrufezeichen setzten sie mit dem Song „Wer wir sind“ im ersten Pandemiejahr 2020. Es folgte „Wer wenn nicht wir“ im Vorjahr und nun sind sie mit einem neuen Song zurück, wobei sie „Wenn das alles war“ als ihr „bislang größtes Projekt“ bezeichnen.Warum? „Üblicherweise kümmern wir uns in Eigenregie um Musik und Video zu den Songs. Diesmal waren wesentlich mehr Leute am Entstehungsprozess beteiligt“, sagen sie. „Der Filmemacher Mattia Mariotti war mit seiner Crew dabei. Ebenso ließen wir uns wesentlich mehr Zeit für die Musik, wir tüftelten und feilten lange an dem Song, bis er für uns perfekt war. Unterstützt wurde das Projekt vom Land Südtirol“, erzählen Chris Frank und Sam-D.Stilistisch unterscheidet sich „Wenn das alles war“ erheblich von den eher heiteren Vorgängern: „Wir beschäftigen uns im Song mit den Ängsten und Unsicherheiten unserer Zeit. Dementsprechend melancholisch ist die Grundstimmung des Songs“, meinen die beiden Kalterer. Zudem ist „Wenn das alles war“ deutlich gesangslastiger als andere Singles des Duos.Mit ihrer bislang aufwendigsten Produktion wollen Chris und Sam noch mehr Reichweite erzielen und bekannter werden: „Wir würden gerne mehr live auf der Bühne stehen. Kontakte zu Veranstaltern in Südtirol und im deutschsprachigen Raum gibt es bereits, noch ist aber nichts fix.“ Auf jeden Fall werde es in den nächsten Monaten wieder neue Songs der beiden Künstler, solo und als Chris Frank und Sam-D geben.Jeden Freitag und Samstag im Hitcountdown auf „Südtirol 1“ und immer freitags im „Dolomiten Magazin“.