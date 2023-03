Topleistung: Alpiner Schutzwaldpreis 2023 für Südtirols Feuerwehrjugend

Ein Blick zurück: Knapp 1000 Jugendfeuerwehrleute und ihre mehr als 200 Betreuer haben am 29. Mai 2021 bewiesen, dass Feuerwehr mehr ist als „nur“ Löschen, Bergen, Retten und Schützen, als sie an mehr als 10 Standorten in Südtirol Bäumchen gepflanzt und dabei naturnahen Mischwald aufgeforstet haben. Nach Vaja war das auch mehr als notwendig.Das Projekt wurde dann im Vorjahr von der Landesführung der Jugendfeuerwehr mit Unterstützung des Südtiroler Forstvereins bei der ARGE Alpenländischer Forstvereine für den Schutzwaldpreis eingereicht. Und das mit Erfolg!Am Freitag nahm eine Delegation der Jugendfeuerwehr Südtirols mit ihrem Landesreferenten Franz Seehauser und seinem Stellvertreter Alfred Antenhofer in Klagenfurt in Kärnten den alpinen Schutzwaldpreis 2023 Helvetia in der Projektkategorie „Öffentlichkeitsarbeit, Schutzwaldpartnerschaften, Innovation“ entgegen.Der “Schutzwaldpreis Helvetia“ sucht die besten Projekte und Ideen rund um den Schutzwald. Seit 2006 würdigt die ARGE Alpenländischer Forstvereine mit diesem Preis beispielhafte Projekte zur Erhaltung und Verbesserung des Schutzwaldes im Alpenraum und zur Sensibilisierung für die Schutzwaldthematik.Übrigens: Heuer soll es wieder eine landesweite Baumpflanzaktion geben. Das Engagement der Jugendfeuerwehrleute für den Schutzwald geht also in die nächste Runde.