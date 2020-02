Trump und First Lady besuchen Taj Mahal

Vor Trumps Besuch wurden streunende Affen eingefangen, die manchmal Touristen angreifen, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Auch Hunde und Kühe wurden von dem Gelände weggebracht.Die normalerweise überfüllte Touristenattraktion war abgesehen von der US-Delegation fast menschenleer. Auch Urlauber, die ihre Tickets schon vor Monaten gekauft hatten, durften am Montagnachmittag nicht dorthin, was einige verärgerte, wie Reiseveranstalter sagten.Doch Trump gefiel sein Besuch: „Es ist unglaublich, wirklich unglaublich.“Der Taj Mahal gilt als Juwel der islamischen Kunst. Das Mausoleum wurde vom fünften Großmogul Schah Jahan von 1632 bis 1648 zum Gedenken an seine Lieblingsfrau Mumtaz Mahal errichtet.Vor Trumps Besuch hatten Behörden auch gelbliche Stellen des Marmorgebäudes vom Schlamm gesäubert und die Wasserqualität des nahe gelegenen Flusses Yamuna, der normalerweise stinkt und verschmutzt ist, mit frischem Wasser zeitweise verbessert. Zum Auftakt von Trumps 2-tägigem Besuch hatte Indien dem US-Präsidenten einen pompösen Empfang bereitet.Nennenswerten politische Abkommen oder Vereinbarungen neuer Geschäfte wurden zunächst nicht erwartet.

dpa