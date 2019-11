Turturro stößt zur „Batman“-Starbesetzung um Pattinson

Zuvor hatte Tom Wilkinson in Christopher Nolans „Batman Begins“ diese Gangsterfigur verkörpert.





Zum Cast gehören bereits Zoe Kravitz als Catwoman, Paul Dano als Batman-Gegenspieler Riddler, Colin Farrell als Pinguin und Andy Serkis in der Rolle der Butler-Figur Alfred Pennyworth. Der Film soll im Sommer 2021 in die Kinos kommen und die Jugendgeschichte des Superhelden erzählen.Turturro hatte ikonische Rollen in Filmen der Coen-Brüder wie „Barton Fink“, „The Big Lebowski“ und „O Brother, Where Art Thou?“. Zuletzt war der New Yorker Schauspieler in „Transformers: The Last Knight“ und „Gloria – Das Leben wartet nicht“ zu sehen.

apa/dpa