„Meine Erwartungen wurden übertroffen“, sagte die Musikerin. Sie dankte allen ehrenamtlich Mitwirkenden am Konzert in der Pfarrkirche: der „Glieshof-Musi“, dem „Advent-4Klang“, dem Ensemble „vox jubilans“, den Bläsern der Algunder Musikkapelle sowie Tobias Schwarz, Juliane Telser, Michael Wieland, Florian Weiss, Julia Leiter und Carlo Benzi. Ein Dank ging aber auch an die Pfarrei und an alle Sponsoren.<BR \/><BR \/>„Beeindruckend war, dass so viele Menschen, vor allem junge, bereit waren, am Konzert mitzuwirken“, sagte Dariz. Lob und Anerkennung zollte er Siller. „Für mich ist sie ein Vorbild“, sagte er. „Aber auch die Großzügigkeit der Spender ist bemerkenswert. Vielen Dank dafür.“