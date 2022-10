Uhren um eine Stunde zurückgestellt: Ab sofort herrscht „Normalzeit “

„ Im Frühjahr kommen die Gartenmöbel vor die Tür, im Herbst zurück in den Schuppen. ” — Eselsbrücke 1

„ Im Winter hinter. ” — Eselsbrücke 2

„ Die Zeitumstellung funktioniert wie das Thermometer. Im Frühjahr PLUS und im Winter MINUS. ” — Eselsbrücke 3

„ Die 2-3-2-Regel: Im Frühling wird die Uhrzeit von 2 Uhr auf 3 Uhr gestellt. Im Herbst von 3 Uhr auf 2 Uhr. ” — Eselsbrücke 4

Die Aufregung über die Zeitumstellung hielt sich in diesem Jahr in Grenzen - die Menschheit beschäftigt sich weiterhin mit drängenderen Themen wie Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation. Deshalb ist es auch weiterhin völlig unklar, wie es mit der Zeitumstellung in der EU weitergehen wird. Der Ball liegt nämlich immer noch beim EU-Ministerrat, der die Abschaffung der zweimal jährlichen Zeitumstellung das letzte Mal im Juni 2019 beraten hat. Zuständig sind die Verkehrsminister.Das Europaparlament hatte im März 2019 mit großer Mehrheit für die Abschaffung der Sommerzeit per 2021 gestimmt - oder ein Jahr später, wenn es Schwierigkeiten für den Binnenmarkt geben sollte. Dem müssen die Mitgliedsstaaten jedoch mehrheitlich noch zustimmen, damit dies Realität werden kann. Wann die Abstimmung stattfinden werde, sei weiter unklar, hieß es aus EU-Ratskreisen.Eingeführt wurde die Zeitumstellung im Zuge der Ölkrise in den 1970er Jahren. Damals bestand nämlich die Hoffnung, durch den Zeitsprung im Frühjahr und der Stunde mehr Schlaf im Herbst Energie zu sparen. Heute weiß man allerdings, dass durch die Zeitumstellung alleine nicht Energie gespart werden konnte.Zweimal im Jahr dieselbe Frage: Wird die Uhr eine Stunde vor oder zurückgedreht? Um sich die Zeitumstellung besser merken zu können finden Sie hier einige Eselsbrücken.Im Herbst stellt man die Uhr also zurück, im Frühjahr eine Stunde vor.Am 26. März 2023 wird das nächste Mal an der Uhr gedreht.