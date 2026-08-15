Im Zuge einer Stippvisite erklärt er die weltberühmten Fresken, erzählt von seinem Leben als Grenzpendler und wie er auf seine fast 12-jährige Amtszeit als Bürgermeister zurückblickt.<BR \/><BR \/>Wenn Ulrich Veith auf dem Gerüst für die Restauratoren die Wandmalereien in der Klosterkirche erläutert, glaubt man, er sei tatsächlich vom Fach. Dafür würden seine Detailkenntnisse zu den weltweit einzigartigen Fresken sprechen und mit welcher Faszination er die Techniken erörtert. Alsbald reißt er einen aus den Ausführungen heraus: „Aber ich bin ja nicht der Experte, ich bin ein gelernter Wirtschafter und hier in erster Linie für die Umsetzung der Ziele und die Finanzen zuständig.“<BR \/>Der 55-jährige Vinschger, vielen noch bekannt als langjähriger, oftmals unkonventioneller Bürgermeister von Mals, hat als Geschäftsführer der Stiftung UNESCO Kloster St. Johann die Welterbestätte maßgeblich vorangebracht. Zusammen mit einem rund 30-köpfigen Team kümmert er sich in seiner Funktion um den Erhalt der Anlage, darüber hinaus gilt es auch das integrierte Museum mitsamt Laden zu betreiben und die Forschung voranzutreiben. „Die Stiftung investiert hier Jahr für Jahr etwa 2 Millionen Euro Franken, also rund 2,2 Mio. Euro, die notwendigen Geldmittel kommen großteils vom Schweizer Bund und dem Kanton Graubünden, aber auch über private Geldgeber, anderen Stiftungen sowie aus unserer musealen Tätigkeit“, seziert er die aktuellen Zahlen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1347087_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bereits 1983 wurde das 1.200 Jahre alte Benediktinerkloster in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen, zeitgleich mit so prominenten Stätten wie Machu Picchu und dem Taj Mahal. Ein Titel, der verpflichtet. Somit ist nicht überraschend, dass die wissenschaftliche und archäologische Forschung in Müstair eine 40-jährige Tradition hat. Ein Ziel der Stiftung besteht darin, all das gesammelte Wissen in einem Kompetenzzentrum zu bündeln und für die Zukunft zu sichern. „Aus dieser Überlegung heraus haben wir hier ein internationales Team mit Kunsthistorikern, Restauratoren und Konservatoren aufgebaut, außerdem sind hier regelmäßig Expertenkommissionen zu Gast, um über die Weiterentwicklung zu beraten“, sagt Ulrich Veith.<BR \/>Begonnen hatte alles mit einem Treffen im Zuge einer Ausstellung bei der Benediktinerkirche in Mals anlässlich des 1.200sten Todestages von Karl des Großen, der im fernen Jahr 775 die Klosteranlage gestiftet hatte. Ulrich Veith wurde vom Präsidenten der Stiftung die Geschäftsführerstelle angeboten, wobei die Tätigkeiten zu seinem Amtsantritt im Jahr 2015 noch ziemlich überschaubar waren. „Damals konnte ich noch alles wunderbar mit dem Bürgermeisteramt verbinden, heute wäre das nicht mehr möglich“, erklärt der Obervinschger und betont einige der Wegmarken: 2017 die Erweiterung der Tätigkeiten mit Museum und Klosterladen, 2022 der Erwerb des wenige Schritte entfernten historischen Hotels Chalavaina mit der Gründung einer weiteren, eigenständigen Stiftung. Für das Hotel – eines der ältesten der gesamten Schweiz – hat er mittlerweile eine eigene Geschäftsführerin eingesetzt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1347090_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Es habe sich alles sehr gut gefügt, hier in Müstair, nur ein paar hundert Meter von der Staatsgrenze entfernt. Dabei zählt er einige Dinge auf, die in der Schweiz gänzlich anders laufen als in Südtirol bzw. in Italien. Die Zusammenarbeit mit den Behörden basiere in der Schweiz auf gegenseitigem Vertrauen, gemeinsam klopfe man die Projekte gründlich auf Machbarkeit und etwaige Schwachstellen ab, sodass bei der Umsetzung viel weniger Widerstände zutage treten. Von der Bürokratie ganz zu schweigen, das sei ein Unterschied wie Tag und Nacht. „Es ist eine völlig andere Vorgehensweise“, ist er überzeugt. Die bedächtige Herangehensweise der Schweizer, ihr ausgeprägtes Verständnis von Bürgerbeteiligung – all das imponiert ihm. Es sei mehr als nur bemerkenswert, wie sehr sich dies- und jenseits einer Staatsgrenze Dinge des alltäglichen Lebens derart markant unterscheiden.<BR \/>Lediglich zehn Minuten benötigt der 55-Jährige mit dem Auto bis nach Mals, wo er nach wie vor mit seiner Lebensgefährtin und dem gemeinsamen Sohn ansässig ist. Fast zwölf Jahre lang war er dort Bürgermeister. Eine Zeit, die ihm viel abverlangt hat, aber auch viele spannende, schöne Seiten zu bieten hatte. „Im Ausschuss und im Dorf gab es viele engagierte Mitstreiter, sodass wir doch vieles bewegen konnten, etwa in den Bereichen Mobilität, Demokratie und Energien“, betont er. Ihm sei immer wichtig gewesen, kritische Geister einzubinden. Dadurch gewinne man neue Einsichten und könne die Dinge voranbringen. <BR \/><BR \/>Bekanntschaft weit über die Landesgrenzen hinaus erlangte Mals durch den Versuch, als erste Region Europas den Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden auf ihrem Territorium zu verbieten. Im Jänner 2024, zehn Jahre nach der Volksbefragung, erklärte der Staatsrat in Rom das Pestizidverbot als nicht zulässig. Das ambitionierte Projekt war damit zumindest aus rechtlicher Sicht gescheitert. Ulrich Veith verliert heute keine großen Worte mehr darüber, verweist aber auf die Notwendigkeit von nachhaltigem und verantwortungsbewusstem Wirtschaften. „Im Vergleich zu früher habe ich heute geregelte Arbeitszeiten und bin viel weniger exponiert“, lässt er durchblicken. Das politische Geschehen werde er zwar weiterhin mit Interesse verfolgen, aber er sei in keinem politischen Gremium mehr tätig. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1347093_image" \/><\/div>\r\nBei der Besichtigung der Anlage wechseln wir einige Worte mit einer blendend aufgelegten Benediktinernonne. Sie ist Teil der kleinen Ordensgemeinschaft von acht Nonnen, die ihren Tagesablauf strikt nach den Regeln des benediktinischen „Ora et labora“ ausrichten: Beten, Singen, Arbeiten, Lesen, Essen, Meditieren, Schweigen. Auf diese Weise erfolgt die Gottsuche und Gottanbetung. An diesem Tagesablauf hat sich seit seiner Festlegung durch den Heiligen Benedikt vor 1.500 Jahren praktisch nichts geändert. Dass das Leben einer Nonnen sehr wohl abwechslungsreich sein kann, zeigt die aktuelle Ausstellung über das Wirken von Pia Willi, der heute 94-jährigen kunstsinnigen Nonne. Fast 30 Jahre leitete sie die Geschicke des Klosters St. Johann als Priorin, ganz nebenbei entwarf sie über 90 Trachtenensembles für das Engadin. <BR \/><BR \/>Ulrich Veith zeigt sich beeindruckt von den Gepflogenheiten im Kloster, von seiner Strahlkraft und seinem Vermächtnis. Vor dem Hintergrund einer aufgewühlten Zeit fungiert es heute als Fels in der Brandung. Automatisch hat somit auch sein Leben an Struktur und Tiefe dazugewonnen. Derartige Gedanken kommen ihm am ehesten in den Sinn, wenn er den Klosterkäse schmiert und pflegt. Das habe eine meditative Wirkung, meint er lächelnd. Ansonsten zieht es ihn in seiner Freizeit immer wieder in die Berge. „Ich habe beim Alpenverein die Ausbildung zum Skitourenführer gemacht und unternehme immer wieder gerne Hochtouren in den Westalpen und im Dreiländereck“, lässt er wissen. <BR \/>Längst hat er verinnerlicht, wie sich scheinbare Gegensätze versöhnen lassen: die Gegensätze dies- und jenseits der Staatsgrenze genauso wie jene innerhalb und außerhalb der Klostermauern oder auch jene als Politiker und Verwalter. Ulrich Veith ist längst angekommen in seiner neuen Bestimmung, während die alte zusehends verblasst.