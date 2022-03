Ulten: Was steckt hinter dem niedrigen Pegelstand im Stausee? Ulten: Was steckt hinter dem niedrigen Pegelstand im Stausee?

Hinter dem niedrigen Pegelstand im Zoggler-Stausee in Ulten vermuten Einheimische und Gäste die große Trockenheit, was auch einleuchten würde. Doch dem ist nicht so. + von Florian Mair