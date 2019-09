Ultner Benefizwanderung zugunsten von Peter Pan

Am Sonntag war es wieder so weit. In Ulten fand die 2. Benefizwanderung auf die Schwemmalm statt. Gemeinsam mit dem Verein Vertical Ulten veranstaltete das Ski- und Wandergebiet Schwemmalm, sowie die Tourismusgenossenschaft Ultental-Proveis der Benefizwanderung.