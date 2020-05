Umfrage: Deutschland verliert in Italien an Ansehen

Deutschland hat in Italien laut einer Umfrage in der Corona-Krise an Ansehen verloren. Nur noch 26 Prozent der Befragten hätten viel Vertrauen in Deutschland. Dies ergab die repräsentative Umfrage des Instituts Demos & Pi für die italienische Tageszeitung „La Repubblica“. Im Januar 2019 habe der Wert noch bei 42 Prozent gelegen.