Der Auftakt erfolgt am heutigen Dreikönigstag, 6. Jänner, mit Fesselballonfahrten für Kinder (10–12 Uhr) und der Eröffnung des Festivals um 17 Uhr. <BR \/><BR \/>Während der Festivalwoche starten täglich Ballonfahrten, ergänzt durch liebevoll gestaltete Modellballone. Ein Höhepunkt ist das „Nightglo“ der Modellballone am 9. Jänner in Innichen. <BR \/><BR \/>Den Abschluss bilden am 11. Jänner wieder Fesselballonfahrten für Kinder (10– 12 Uhr) sowie das traditionelle Rennen um die weiteste Fahrt und die Vergabe der Dolomiti Balloon Trophy. <BR \/><BR \/>Alle Infos: <a href="www.balloonfestival.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www. balloonfestival.it<\/a>