„Wir haben mehr Lösungen als Probleme“, schreibt Steffens und zählt auf, in wie vielen Bereichen die Menschheit enorme Fortschritte macht. Immer wieder habe sie im Laufe der Geschichte bewiesen, dass sie riesige Herausforderungen bewältigen kann. <BR \/>Freilich nicht mit Pessimismus, weil er nur lähmt und kein Problem löst. Steffens wirbt daher für einen realistischen Optimismus: Wir müssen die bereits bekannten Lösungen für die Probleme endlich anwenden! Da ist jede und jeder persönlich gefordert, denn die Welt werde nicht von Einzelnen, sondern vom Willen vieler gerettet. <h3>\r\nHier geht es zum Podcast:<\/h3>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de\/?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=26fc66fd-23a4-4d79-b3d2-03b48bbfe774&v=1766408340680" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n<BR \/><BR \/><b>DAS BUCH<\/b><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1253133_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dirk Steffens: Hoffnungslos optimistisch. Ein ziemlich wissenschaftlicher Blick in die Zukunft. 144 Seiten, Penguin Verlag, ca. 22 Euro. Erhältlich bei www.athesiabuch.it