Unternehmerin Manuela Bertagnolli: Kinder und Karriere

Die breite Glasfront im Erdgeschoss der Firmenzentrale lässt den Blick frei auf den großen Hof und die Bretterstapel in der nahen Lagerhalle. Dass das Holz der unbestrittene Protagonist der Karl Pichler AG ist, erkennt man aber nicht nur am Außenbereich. Massive Holzböden, helle Holzdecken und eine Wandverkleidung in Holzoptik dominieren auch das moderne Verwaltungsgebäude samt Dachlounge.Im ersten Stock führt Manuela Bertagnolli in ihr lichtdurchflutetes Büro. Wie auf den meisten offiziellen Fotos trägt sie ein weißes T-Shirt und einen blauen Blazer, dazu allerdings bunte Jeans und bequeme Sneakers. Mit der 39-jährigen Marketingleiterin sitzt die dritte Generation der Burggräfler Unternehmerfamilie Pichler im Betrieb. Aber nicht nur: Nach Großmutter Herta und Mutter Renate ist Manuela die dritte Frau in Folge, die in der Firma Verantwortung übernimmt. Was im männerdominierten Holzgeschäft keine Selbstverständlichkeit ist.In ihrer aktuellen Ausgabe veröffentlicht die Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ ein Porträt von Manuela Bertagnolli.ein Interview mit Prof. Dr. Andreas Conca über schwere Kriegstraumata und deren Folgen; Priv. Doz. Dr. Evi Comploj berichtet über die neue Informationskampagne, die sich an Burschen und Männer richtet; Kurzporträts von couragierten Frauen, die die Welt verändert haben.