P. Martin M. Lintner weiß, wovon er spricht und was er lehrt, denn er ist selbst auf einem Bauernhof in Aldein und damit mit Kuh und Kalb, Henne und Katze aufgewachsen. Er liebe Tiere, sagt er im „Sonn(der)tag“, aber mittlerweile würden dabei auch Grenzen überschritten. Im Podcast gibt der Moraltheologe auch Hinweise für den guten Umgang mit diesen Mitgeschöpfen. <BR \/><BR \/>Hier ist der Podcast zu einem „tierisch“ aktuellen Thema:<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=a2f0bf4e-5513-47fc-8aa0-6b81bc5cb24f&v=1791548867" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n