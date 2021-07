Ursula Karven: Gegen sexuelle Belästigung im Arbeitsleben wehren

Junge Frauen bekämen auch heute noch Textnachrichten, die sich in keiner Weise von denen unterschieden, die sie früher selbst bekommen habe, sagte Karven am gestrigen Donnerstagabend in Berlin.Karven nahm an einem Treffen mehrerer Frauen aus Politik, Wirtschaft und Kultur teil. Sie sei früher selbst sexualisierten Textnachrichten ausgesetzt gewesen, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.Die seien meist spät in der Nacht gekommen und morgens vor dem Dreh wieder. Vieles davon sei unter der Gürtellinie gewesen.Karven riet Frauen, in solchen Fällen sofort darüber zu reden. „Also wirklich laut werden.“Dazu passe das Schlagwort #TheLouderVoices, unter dem sie online eine Petition gestartet habe. Karven fordert die Politik auf, eine Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation zu unterstützen.

apa