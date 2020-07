US-Journalistin entdeckt Tumor dank Zuschauermail

„Sie sah einen Knoten an meinem Hals. Sagte, er erinnere sie an ihren eigenen. Ihrer war Krebs. Es stellte sich heraus, dass meiner es auch war“, schrieb Victoria Price vom Kanal WFLA in Florida am Freitag (Ortszeit) im Internet.Nun begebe sie sich in Behandlung, der Tumor mitsamt ihrer Schilddrüse werde entfernt. „Hätte ich diese E-Mail nicht erhalten, hätte ich meinen Arzt nie angerufen. Der Krebs hätte sich weiter ausgebreitet“, so Price.

dpa