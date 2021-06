US-Präsident nimmt sich frei für Geburtstags-Radtour mit Frau Jill

Zum 70. Geburtstag seiner Ehefrau Jill hat US-Präsident Joe Biden am Donnerstag eine kleine Pause von seinen Amtsgeschäften in der Regierungszentrale in Washington eingelegt. Die Bidens verbrachten den Tag am Meer in ihrem Heimat-Bundesstaat Delaware, in dem Strandort Rehoboth Beach.