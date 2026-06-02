Die Wahl Trumps sei nur möglich gewesen, „weil wir eingeschlafen sind. Es war uns egal“, kritisierte er. Unter Verweis auf einen kürzlichen Besuch in der KZ-Gedenkstätte Dachau rief Gere zur Wachsamkeit auf: „Wir müssen die Anzeichen erkennen, diese Diktatur der Monster, wie schnell sie entsteht. Wir müssen wachsam sein.“<BR \/><BR \/>Der Schauspieler, der mit seinen Rollen in „Pretty Woman“ und „American Gigolo“ weltberühmt wurde, äußerte sich bei der Verleihung des Vaclav-Havel-Preises für kreativen Dissens. Während des Oslo Freedom Forums gab Gere die Auszeichnungen für den inhaftierten chinesischen Künstler Gao Zhen und den Dissidenten Sai aus Myanmar bekannt.