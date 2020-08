US-Schauspielerin Lena Dunham: „Mein Körper hat plötzlich rebelliert“

Drei Wochen lang habe sie starke Symptome gehabt, darunter hohes Fieber, hartnäckigen Husten, heftige Kopfschmerzen, Atembeschwerden und „erdrückende Müdigkeit“.Ihr Körper habe plötzlich rebelliert. „Die Nerven in meinen Füßen brannten und die Muskeln arbeiteten nicht mehr. Meine Hände waren taub. Ich konnte keine lauten Geräusche vertragen“, führte Dunham weiter aus – „wie ein Rave, der schiefgelaufen ist“. Erst nach einem Monat sei sie negativ getestet worden, aber viele Beschwerden hätten angedauert.Sie schätze sich glücklich, dass sie von Ärzten, Familie und Freunden gut versorgt worden sei. Vielen Menschen in den USA fehle es an medizinischer Hilfe. Sie wolle offen über ihre Erkrankung sprechen, denn viele Leute würden immer noch unvorsichtig sein, keinen Abstand halten oder keine Masken tragen. Es gebe keine andere Wahl, als vernünftig und mitfühlend zu sein, mahnte Dunham.Zahlreiche Follower pflichteten der Schauspielerin in den sozialen Netzwerken bei, darunter Kolleginnen wie Demi Moore und Diane Kruger. Dunham ist vor allem als Schöpferin und Protagonistin der Hit-Serie „Girls“ um 4 junge Frauen und ihre Alltagsprobleme in New York bekannt.

apa/dpa