Veronika Gruber: „Mehr als nur Nachrichten“

„Als berufstätige Mama mit einem Bauernhof zu Hause habe ich nicht viel Zeit, aber die ,Dolomiten„ lese ich dennoch täglich“, erzählt Veronika Gruber, Bäuerin am Obkirchhof in Ulten und Mitarbeiterin beim Braunviehzuchtverband in Bozen.„Die Zeitung bietet neben den neuesten Nachrichten auch viele Inhalte, die ich in meinem Alltag einbauen kann. Wie beispielsweise die Empfehlungen im Mondkalender, die den idealen Zeitpunkt zum Setzen der Pflanzen oder zum Haareschneiden nennen.“Für Veronika sind die „Dolomiten“ ein wichtiger Begleiter im Alltag. „Ich kenne viele Menschen, denen es so geht wie mir. Sogar solche, die nach der Kündigung des Abonnements dieses wieder bestellt haben, da im Alltag etwas Wichtiges gefehlt hat.“