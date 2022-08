Heuer mehr Mücken als sonst? „Nur wer nicht fleißig war, hat das Problem“

Alberta Stenico ist Amtsdirektorin des Biologischen Labors. - Foto: © DLife

Alberta Stenico: Nein, dem ist nicht so. Wir vom Biologischen Labor haben verschiedene Rückmeldungen bekommen: Einige sagen, es gibt extrem wenig Mücken, andere hingegen beschweren sich, dass es viele sind. Wir sehen das auch bei den Eiablagefallen. Die Anzahl der Mücken hängt ganz stark von den Präventionsmaßnahmen ab.Stenico: Präventionsmaßnahmen führen dazu, dass die Anzahl der Mücken gering bleibt. Man sollte sie aber schon im Mai durchführen. Der Zyklus einer Mücke dauert im Schnitt 6 Tage. Eine Mücke legt rund 80 Eier, 40 davon sind weiblich. Diese legen dann wieder Eier. Damit steigt die Zahl in nur kurzer Zeit rasant an. Deswegen ist es so wichtig, die Präventionsmaßnahmen früh genug durchzuführen. In den Gegenden, wo das flächenmäßig durchgeführt wurde, gibt es jetzt weniger Mücken.Stenico: Das ist jetzt überspitzt gesagt und man zettelt damit Nachbarschaftsstreit an. Die öffentliche Hand führt auf öffentlichen Grund überall Präventionsmaßnahmen durch. Es nützt aber nichts, wenn die Straße behandelt wurde und die Privaten in ihren Vorhöfen nichts tun. Es muss schon flächendeckend gemacht werden.Stenico: Wir messen die Mücken mit Eiablagefallen. Das heißt, dass wir die Eier der Mücken in diesen Fallen zählen. In Bozen haben wir 50 solcher Fallen. Auf unsere Internetseite kann man sehen, wo diese Fallen stehen.Stenico: Wenn es kälter wird, geht die Anzahl der Mücken rasch zurück. Es gab aber schon Jahre, wo Anfang November noch Mücken umherschwirrten.