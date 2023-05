Vinzentiner Gemeinschaft feiert Jubiläum

Gemeinsam mit dem Regens des Vinzentinums, Generalvikar Eugen Runggaldier, dem Spiritual Shenoy Maniyachery Varghese SVD und dem Bischofssekretär Michael Horrer zelebrierte Bischof Ivo in der Herz-Jesu-Kirche die heilige Messe, die vom Chor der A-Klassen unter der Leitung von Clara Sattler musikalisch gestaltet wurde.Im Anschluss an die Eucharistiefeier gab es die Möglichkeit der Begegnung mit dem Bischof, zunächst bei einer Diskussionsrunde zum Thema „Kinder und Jugendliche werteorientiert auf die Zukunft vorzubereiten“ und danach beim ungezwungenen Gespräch am Festgelände.Neben den bewährten Maifest-Programmpunkten wie den Fußballspielen zwischen Nullanern (Schüler, die im kommenden Jahr das Vinzentinum besuchen) und Primanern (Schüler der ersten Klassen des Vinzentinums) sowie zwischen Oberschülern und ehemaligen Vinzentiner Schülern, Eltern und Mitarbeitern standen einige Aktivitäten ganz im Zeichen des 150-Jahr-Jubiläums.Bei einem Solidaritätslauf auf einer 150-Meter-Strecke im Innenhof, bei dem pro gelaufener Runde 150 Cent gespendet wurden, kamen 517 Euro für das Südtiroler Kinderdorf zusammen. Eine GruppeSchülerinnen und Schüler wiederum bot eine „historische Hausführung“ an, bei der anhand alter Fotografien, die auf dem Gelände und im Haus platziert wurden, die Geschichte des Vinzentinums nacherzählt wurde.Und diese Geschichte soll – so der einhellige Tenor – weitergeschrieben und weiterentwickelt werden. Eine dieser Entwicklungen kündigte der Bischof unlängst bei seinem Pastoralbesuch im Vinzentinum an: Unter den Gästen war auch Sr. Gudrun Leitgeb, die in Zukunft die erste weibliche Spiritualin des ehemaligen Knabenseminars werden wird.