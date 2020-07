Virtuelle Liebe – Wenn Amors Pfeile online treffen

Im Internet gibt es viele Möglichkeiten, wie sich einsame Singles kennenlernen können. Dies fängt bei zufälligen Bekanntschaften über Chats, Social Media-Kanälen oder E-Mails an und setzt sich über die gezielte Nutzung von Singlebörsen oder Partnerbörsen bis hin zur Online-Partnervermittlung fort. Und auch zahlreiche Südtiroler Paare, die sich sonst vielleicht nie kennengelernt hätten, wurden von Amors Pfeil im Internet getroffen und führen nun ein glückliches gemeinsames Leben.Singlebörsen sind eine inzwischen sehr häufig genutzte Form des Kennenlernens und erlebten gerade im Lockdown einen Boom. Auch in Südtirol erfreuen sich Tinder, Once, Grindr und Okcupid großer Beliebtheit.Da es bei Singlebörsen meist einen Männerüberschuss gibt, bieten manche Angebote auch eine kostenlose Mitgliedschaft für Frauen an. Bei einigen Partnerbörsen gibt es daneben kostenlose Basismitgliedschaften, bei denen man sein Profil einstellen kann. Eine Kommunikation mit anderen Mitgliedern ist jedoch häufig nur für zahlende Mitglieder möglich.Neben den Singlebörsen gibt es auch noch Online-Partnervermittlungen. Bei diesen Angeboten suchen die Mitglieder keine schnellen Kontakte, sondern einen Lebenspartner mit langfristigen Bindungsabsichten. Der Preis für eine Mitgliedschaft ist bei einer Online-Partnervermittlung meist deutlich höher als bei einer Dating- oder Singlebörse. Das liegt vor allem am zusätzlichen Service, den die Mitglieder hier genießen: neben einem wissenschaftlichen Persönlichkeitstest gibt es normalerweise anonymisierte Suchen sowie Seriositäts- bzw. Profilprüfungen, um die Mitglieder vor unseriösen Kontakten zu schützen.Haben auch Sie sich über eine Single-Plattform kennengelernt und möchten uns Ihre besondere Geschichte erzählen? Dann melden Sie sich gerne unter [email protected]

stol/vs