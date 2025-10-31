Hier die Tour im Überblick und interessante Informationen über lokale Besonderheiten und Geschichte. <BR \/><BR \/><b>Von Hanspaul Menara<\/b><BR \/><BR \/>Wenn man vom Etschtal hinaufschaut zu den senkrechten Felswänden des langgezogenen Mendelkammes, kann man es kaum glauben, dass sich oben vergleichsweise flache Wälder ausbreiten und ein lohnendes Wandergebiet darstellen. <BR \/><BR \/>Eines der beliebten Wanderziele ist unser Schönegg. Zwar ist es nicht so bedeutend wie Gantkofel, Penegal oder Roen und kaum 1.800 Meter hoch, aber dennoch ein markanter Punkt mit Gipfelkreuz hoch über dem Etschtal und ein Ziel mit mehreren Zugängen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232064_image" \/><\/div>\r\n<embed id="dtext86-72089129_listbox" \/><BR \/><BR \/>Die Aussicht nach Westen wird vom Wald und von einer nahen Waldkuppe beschränkt, aber abgesehen davon kann sich das Panorama durchaus sehen lassen. Denn von der Texelgruppe im Norden über Ifinger und Villanderer Berg in den Sarntaler Alpen bis zur langen Gipfel- und Zackenreihe der Dolomiten liegt ein guter Teil der Südtiroler Bergwelt vor uns, außerdem auch die weiten Höhen des Tschögglberges, und der schwindelerregende Tiefblick umfasst das Mittelgebirge von Tisens sowie die Etschtalsohle von Meran bis Bozen. <BR \/><BR \/>So lässt man sich von einer der Rastbänke im Bereich des Gipfelkreuzes auf der ganz kleinen Dolomitkuppe, die aus der Rasenfläche ragt, bei gutem Wetter gern zum Verweilen und Schauen einladen, bevor man sich auf den Rückweg macht. <BR \/><BR \/>Um diesen im oberen Teil zu einer landschaftlich hübschen Rundwanderung zu gestalten, bietet sich als Alternative zum Hinweg der nicht wesentlich längere Umweg über die bekannten Tillwiesen an, auch wenn dieser Weg teilweise recht steinig ist. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232067_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Von der Wegkreuzung unweit der Wiesen blickt man übrigens auch hinab in den obersten Teil des kleinen Höllentals, am Südrand der Wiesen befindet sich ein idyllischer Waldweiher, und etwas höher bietet eine Unterstandshütte gegebenenfalls Schutz vor den Unbilden der Witterung. <BR \/><BR \/>Jetzt ist es still hier oben, die hohen Lärchen tragen ihr flammendes Herbstkleid, und hinter der Lichtung erhebt sich der zweigipfelige Laugen über dem Gampen, unserem Ausgangs- und Endpunkt. <h3>\r\nDie Tour im Überblick<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1232070_image" \/><\/div>\r\n<b>Wegverlauf:<\/b> Anfahrt von Lana im Etschtal zum Gampenpass (1.518 m; Gasthof, Parkplätze). Nun zu Fuß den Wegweisern „Mittagsschartl“ und „Schönegg“ folgend auf Weg bzw. Steig 50 ostseitig zunächst ansteigend und dann in leichtem Auf und Ab die Waldhänge durchquerend zur wenig auffallenden, bewaldeten Kammsenke der Mittagsscharte (1.636 m) und weiter auf dem Steig 50 zuerst steil, dann nahezu eben und zuletzt wieder steil durch Wald hinauf zum Schönegg (1.772 m; ab Gampenpass 2 Std.). – Rückweg: Entweder zur Gänze über den Hinweg (1 <EinHalb><\/EinHalb> Std.) oder wie folgt: Vom Schönegg dem Wegweiser „Tillwiesen“ und der Markierung 56 folgend auf meist breitem, teilweise steinigem Weg durch Wald eben und leicht absteigend zu einer Wegkreuzung nahe dem Höllental, nun rechts mit Nr. 68 dem Wegweiser „Mittagsschartl“ folgend zur nahen Tillwiese und über diese auf breitem Weg hinauf (links eine kleine Unterstandshütte); dann weitgehend eben auf wieder steinigem, breitem Weg und später auf Fußsteig durch Wald zur Mittagsscharte und der Beschilderung „Gampen“ folgend auf dem bereits bekannten Weg zurück zum Ausgangspunkt (ab Schönegg knapp 2 Std.). <BR \/><BR \/><b>Höhenunterschied:<\/b> 254 m <BR \/><BR \/><b>Gesamtgehzeit:<\/b> je nach Rückweg 3 <EinHalb><\/EinHalb> – 4 Std. <BR \/><BR \/><b>Orientierung und Schwierigkeit:<\/b> Unschwierige Wanderung auf bezeichneten, teilweise <BR \/>steinigen oder holprigen Waldwegen; festes Schuhwerk ratsam. <BR \/><BR \/><b>Wanderkarten 1:50.000:<\/b> Kompass, Blatt 53 (Meran) – <b>1:25.000:<\/b> Tabacco, Blatt 046 (Lana – Etschtal)<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/seit-50-jahren-geht-er-dem-traumberuf-nach-im-wahrsten-sinne-des-wortes" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr über unseren Autor Hanspaul Menara.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Wandertipps" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und hier finden Sie weitere seiner Wandertipps.<\/a>