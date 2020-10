Vom Modestudium zur „New York Times“

Auch heute noch ist Nur El Shami ein Teil der Fashion-Szene. Fotos von ihr auf der New York Fashion Week sind keine Ausnahme. Wer sich die 34-jährige Südtirolerin heute ansieht, kann kaum glauben, dass sie ihr erstes Geld als Kellnerin in Meran verdiente: „Ich habe meine ersten Arbeitserfahrungen in verschiedenen Cafés und Boutiquen in Meran gemacht. Nach dem Studium bin ich aber relativ schnell in den Produktionsprozess von Modefirmen eingestiegen. Das heißt, während sich Designer um die kreativen Prozesse kümmerten, koordinierte ich die Produktion rundherum.“ Ihre Liebe zur Mode trieb sie aber bald nach ihrem Studium nach Paris.

