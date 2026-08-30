Zuckerberg landete mit einem Privatflugzeug am Flughafen Salerno. <BR \/>Von dort ging es per Hubschrauber hinaus aufs Meer zu einer Superjacht vor Positano. Das Schiff nahm anschließend Kurs auf Capri. Für seinen Italien-Urlaub hat der 42-Jährige die rund 100 Meter lange „Ulysses“ <BR \/>gemietet. <BR \/><BR \/>Die Luxusjacht wird dem neuseeländischen Unternehmer und Milliardär Graeme Hart zugerechnet. Sie wurde in Norwegen gebaut und verfügt über zahlreiche Annehmlichkeiten: Neben einem Swimmingpool gibt es mehrere Whirlpools, einen Hubschrauberlandeplatz und ein rund<BR \/>21 Meter langes Beiboot. Die Jacht soll mehrere Dutzend Menschen beherbergen können, darunter Gäste und Crew. Ihr Wert wird auf mehr als 250 Millionen US-Dollar geschätzt.<BR \/><BR \/>Wie sehr der Meta-Gründer auf Privatsphäre setzt, zeigt auch ein Video, das derzeit in sozialen Netzwerken kursiert. Darauf ist Zuckerberg von hinten auf dem Deck der Jacht zu sehen. Weißes Poloshirt, Kappe, Sonnenbrille - neben ihm ein Sicherheitsmitarbeiter.<BR \/><BR \/>Auf Capri soll Zuckerberg an den Feierlichkeiten zum zehnten Hochzeitstag von Spotify-Gründer Daniel Ek und Sofia Levander teilnehmen. Die Verbindung zu dem Paar reicht auf mehrere Jahre<BR \/>zurück: Zuckerberg gehörte 2016 zu den Gästen bei der Hochzeit am Comer See.<BR \/><BR \/>Was genau auf Capri geplant ist, bleibt allerdings weitgehend geheim. <BR \/>Unter den möglichen Gästen werden auch Sängerin Camila Cabello und Musiker Ed Sheeran genannt. Als möglicher Veranstaltungsort gilt das Restaurant Zuma auf dem Dach des Capri Palace in dem Nobelort Anacapri. <BR \/><BR \/>Die italienische Küste ist für Zuckerberg kein unbekanntes Terrain. Bereits 2012 verbrachte er mit seiner Frau Priscilla Chan einen Teil ihrer Hochzeitsreise an der Amalfiküste. Damals setzte das Paar noch auf ein Luxushotel: In Ravello übernachteten die beiden im traditionsreichen Hotel Caruso. Diesmal ist die Kulisse exklusiver - und deutlich schwerer zugänglich. Statt von einer Hotelterrasse genießt Zuckerberg die Aussicht auf die Steilküste von seinem privaten Rückzugsort auf dem Wasser.<BR \/><BR \/>Der Urlaub kommt zugleich in einer unruhigen Phase für Zuckerbergs Konzern Meta. Das Unternehmen hat in den USA einen Vergleich mit 29 Bundesstaaten über bis zu 16,68 Milliarden US-Dollar geschlossen. Im Mittelpunkt des Verfahrens standen Vorwürfe, Facebook und Instagram könnten bei Minderjährigen Suchtverhalten fördern und Kinder und Jugendliche nicht ausreichend schützen. Meta weist die Vorwürfe zurück.