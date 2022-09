Vom Schlosser zum Schauspieler Vom Schlosser zum Schauspieler

Eigentlich heißt er Manfred – und seine langjährigen Freunde nennen ihn immer noch „Manz“. In dieser Woche feierte der aus St. Georgen bei Bruneck stammende Schauspieler Anton Algrang seinen 57. Geburtstag. Mit 25 Jahren wechselte der gelernte Schlosser und Werkzeugbauer an die Schauspielschule in Berlin. Obwohl damals von vielen als „abenteuerliche Idee“ belächelt, hat er sich damit seinen Lebenstraum erfüllt – und lebt heute seine Leidenschaft: die Schauspielerei in all ihren Facetten. + Von Stephan Niederegger