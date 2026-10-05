<b>Von Doris Ebner<\/b><BR \/><BR \/>Eines muss man ihnen lassen: Selbstzweifel haben ein erstaunliches Talent dafür, genau dann aufzutauchen, wenn wir sie am wenigsten gebrauchen können. Vor einem wichtigen Gespräch, einer neuen Aufgabe, einer Entscheidung oder einem Schritt, der uns aus unserer liebgewonnenen Komfortzone führt. <BR \/><BR \/>Gerade erst haben wir alle Kraft dafür aufgewendet, überhaupt erst an diesen Punkt zu kommen, und auf einmal scheint unsere ganze Mühe umsonst gewesen zu sein. Aus einem kurzen Gedanken entwickelt sich nämlich relativ schnell ein ganzer Kreislauf, der sich immer weiter aufbaut und uns in der Folge ganz für sich einzunehmen scheint. <BR \/><BR \/>Das Kuriose daran: Nur in den seltensten Fällen beruhen unsere ebenso zermürbenden wie zerstörerischen Zweifel auf objektiven Fakten. Vielmehr genügt ein oftmals zufälliger Reiz, um einen kurzen Moment des Wankens in eine Grundsatzfrage zu verwandeln. Wir scheitern beim Lösen einer bestimmten Aufgabe und schließen daraus, generell und überhaupt nicht gut genug zu sein. <BR \/><BR \/>Wir beobachten, dass jemand anderes in einer ganz spezifischen Situation souveräner reagiert, als wir es gemacht hätten, und beginnen, an all unseren Kompetenzen und Fähigkeiten zu zweifeln. Oder wir spüren beim Verlassen unserer Komfortzone einen diffusen inneren Widerstand und sind plötzlich überzeugt, der Aufgabe doch nicht gewachsen zu sein. <BR \/><BR \/>Unser Gehirn nimmt also wieder eine seiner geliebten Abkürzungen mit dem Ziel, uns zu schützen. Grundsätzlich sind Zweifel nämlich nicht unser Feind. Im Gegenteil: Sie lassen uns genauer hinsehen, Fragen stellen, stiften uns dazu an, uns sorgfältig auf mehrere Eventualitäten vorzubereiten und Entscheidungen noch einmal zu verifizieren, bevor wir sie endgültig absegnen. <BR \/><BR \/>Kurzum: Sie sorgen dafür, dass wir nicht blindlings ins sprichwörtliche offene Messer laufen. Wenn die Analyse einer konkreten Situation allerdings in eine Diskussion um den eigenen Wert ausartet, wird das Ganze zum Problem. Dann betreffen die Fragen, die wir uns stellen, mit einem Mal unsere Existenz – und je länger wir uns damit beschäftigen, desto überzeugender wirkt das Urteil, das wir uns selbst auferlegen.<BR \/><BR \/>Mit einem Mal scheint alles, was um uns herum passiert, unsere Einschätzung zu beweisen. Die flüchtige Bemerkung eines Kollegen, unser Gegenüber, dem wir in puncto Souveränität anscheinend nicht das Wasser reichen können, der nächste Schritt der vermeintlichen Konkurrenz: Das alles trägt dazu bei, dass wir uns immer weiter von der Realität entfernen und uns in einer völlig absurden Scheinwelt verlieren, in der nicht mehr unsere eigenen Maßstäbe gelten, sondern Vergleiche an der Tagesordnung sind. Eine Dynamik, mit der wir uns in den kommenden Wochen etwas genauer beschäftigen. <h3>\r\nZur Person<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1172901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Doris Ebner ist diplomierte Neuromentaltrainerin. Im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie ihre Faszination für die Gehirnforschung und die Kraft der Gedanken entdeckt und erfahren, welche Möglichkeiten darin verborgen liegen. Ihre besondere Begeisterung gilt dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weshalb sie mit Leidenschaft ihr Wissen an andere Menschen weitergibt und sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützt. Zudem hat Doris Ebner Germanistik und Musik studiert und arbeitet als Redakteurin.