<b>Von Florian Mair</b><BR /><BR />Ihre körperliche Fitness liegt Petra Unterfrauner, die in Neustift lebt, seit jeher besonders am Herzen. „Ich bin in meiner Freizeit gerne im Fitnessstudio und trainiere für mich selbst – sicher schon seit 30 Jahren", erzählt die 52-jährige gebürtige Feldthurnerin. „Dann kann ich mich voll auf mich konzentrieren und einfach abschalten." <BR /><BR />Dass Sport und Fitness für sie mehr als nur ein Hobby sind, zeigt sich auch in ihrem Beruf: Unterfrauner arbeitet als Fitnesstrainerin, seit der Coronavirus-Pandemie in erster Linie online. <BR /><BR /><div class="img-embed"><embed id="1262412_image" /></div>
<BR />„Ansonsten halte ich meine eigenen Kurse in Präsenz, zum Beispiel in Turnhallen", sagt die ausgebildete Krankenpflegerin, die früher an den Krankenhäusern in Sterzing und Brixen beruflich tätig war.<BR /><BR /><div class="img-embed"><embed id="1262415_image" /></div>
<BR /><BR /> Ihr Schwerpunkt als Fitnesstrainerin liegt auf speziellen Trainingseinheiten für Frauen, die sie gezielt unterstützt und motiviert. „Ich biete eigentlich Problemzonentraining an", erklärt Petra Unterfrauner. <BR /><BR /><div class="img-embed"><embed id="1262418_image" /></div>
<h3>
Skifahren & Co.</h3>Doch auch außerhalb des Studios ist sie aktiv und liebt Bewegung an der frischen Luft: „Im Winter gehe ich gerne Skifahren – eigentlich überall, aber am liebsten auf der Plose oder in Gitschberg/Jochtal", verrät sie. „Mein neuestes Ziel ist das Skitourengehen – sobald es genug Schnee gibt, möchte ich das unbedingt ausprobieren." <BR /><BR /><div class="img-embed"><embed id="1262421_image" /></div>
<BR />Auch mit dem Fahrrad ist die zweifache Mutter gerne unterwegs – mit ihrem E-Bike. „Zu anstrengende Freizeitbeschäftigungen mag ich nicht. Im Sommer wähle ich für Wanderungen auch lieber kurze Strecken, ich klettere nicht, aber ich genieße die Natur in vollen Zügen." <BR /><BR />Besonders entspannen kann die 52-Jährige auf der familieneigenen Alm in Feldthurns, der Feldthurner Alm, wo sie dem Alltag entflieht sowie neue Energie und Kraft tankt. <BR /><BR /><h3>Ex-Miss kocht auch gern</h3>Am wichtigsten ist Petra Unterfrauner aber ihre Familie – zuallererst ihre beiden Kinder Hannah und Timo, die noch daheim wohnen. „Meine Tochter Hannah ist gerade für ein Jahr in Australien", erzählt sie. „Als Mutter und Hausfrau muss man ja auch den Alltag managen – neben meiner Arbeit als Online-Fitnesstrainerin." <BR /><BR /><div class="img-embed"><embed id="1262424_image" /></div>
<BR />Und auch am Herd steht die ehemalige Miss Südtirol gerne und experimentiert: „Ich probiere gern gesunde und einfache Rezepte aus und gebe sie dann meinen Frauen weiter, die ich trainiere. Viele Frauen haben heute einfach viel weniger Zeit zum Kochen, weshalb es schnell gehen muss. Deshalb möchte ich ihnen helfen."<BR /><BR />Neben Sport und Familie findet Unterfrauner auch Zeit für ihre eigenen Interessen. Sie liest leidenschaftlich gern – besonders Fachzeitschriften rund um Fitness –, trifft Freunde, feiert ab und zu und ist hin und wieder auch als Model auf dem Laufsteg unterwegs. <BR /><BR /><div class="img-embed"><embed id="1262427_image" /></div>
<BR />„Natürlich esse ich auch gerne gut und probiere dabei immer wieder Neues aus", sagt sie. „Es müssen aber leichte Speisen sein." Reisen gehören ebenfalls zu ihren Leidenschaften, besonders kürzere Städtereisen. „Lange Reisen habe ich früher oft gemacht, heute genieße ich lieber unsere Feldthurner Alm, die meinem Bruder gehört. Ich bin gern in Südtirol – wir haben es hier wunderschön", fügt Petra Unterfrauner hinzu. <h3>
30 Jahre zurückgeblickt</h3>Auf ihre Zeit als amtierende Miss Südtirol blickt Petra Unterfrauner zu Recht stolz zurück – und sie zehrt immer noch von ihrem Jahr als Schönste im Land.<BR /><BR /><div class="img-embed"><embed id="1262430_image" /></div>
<BR /> „Ich konnte viele interessante Leute kennenlernen, habe unglaublich viel dazugelernt und bin viel herumgekommen. Es gab tolle Erlebnisse und Begegnungen, die in Erinnerung bleiben."