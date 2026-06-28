Schon nach der Matura habe er überlegt, in das Benediktinerkloster einzutreten, verrät der sympathische Schweizer im Podcast. Dann wählte er einen anderen Lebensweg. Was hat ihn damals davon abgehalten, und warum ist er jetzt bereit für das Ordensleben im Zeichen von Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit? <BR \/><BR \/>Hier geht es zum Podcast!<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de\/?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=c05c7298-3233-4dcb-8e92-8447ec840f2e&v=1782455765136" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n